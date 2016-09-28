Скончался бывший президент Израиля Шимон Перес

Баку. 28 Сентября. REPORT.AZ/ Шимон Перес, бывший президент и премьер Израиля, скончался в возрасте 93 лет через две недели перенесенного им инсульта.

Как передает Report, об этом сообщает израильская газета Haaretz.

Перес был госпитализирован после кровоизлияние в мозг из-за тромба. Его состояние медики оценивали как тяжелое, но стабильное. Во вторник врачи отметили серьезное ухудшение. Он скончался в окружении своей семьи.

За семь десятилетия карьеры Перес занимал практически все высшие политические посты в Израиле, в том числе он провел три срока на посту премьер-министра, был главой МИД и министром финансов. В 1994 году ему вручили Нобелевскую премию мира за достижение временного мирного соглашения с Палестиной.