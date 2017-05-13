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    Скончался бывший президент Финляндии

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Бывший президент Финляндии Мауно Койвисто скончался в возрасте 93 лет.Как передает Report, об этом сообщается на сайте адм...

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Бывший президент Финляндии Мауно Койвисто скончался в возрасте 93 лет.

    Как передает Report, об этом сообщается на сайте администрации действующего финского лидера Саули Ниинистё.

    Койвитсо занимал пост главы государства в 1982 по 1994 год.

    Мауно Хенрик Койвисто— финский государственный деятель, доктор философских наук (с 1956); с 1982 по 1994 годы — девятый президент Финляндии. За 12 лет правления Койвисто Финляндия пережила экономический спад, однако ему удалось вывести страну из этого кризиса.

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