Скончался бывший президент Финляндии

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Бывший президент Финляндии Мауно Койвисто скончался в возрасте 93 лет.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте администрации действующего финского лидера Саули Ниинистё.

Койвитсо занимал пост главы государства в 1982 по 1994 год.

Мауно Хенрик Койвисто— финский государственный деятель, доктор философских наук (с 1956); с 1982 по 1994 годы — девятый президент Финляндии. За 12 лет правления Койвисто Финляндия пережила экономический спад, однако ему удалось вывести страну из этого кризиса.