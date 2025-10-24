Скончалась чешская учительница, пережившая Холокост

Умерла чешская учительница Дита (Эдит) Краус, пережившая Холокост и вдохновившая испанского журналиста Антонио Итурбе на создание бестселлера "Библиотекарь Освенцима" ("Хранительница книг из Аушвица", 2012).

Как передает Report, об этом пишет Daily Mail.

Краус скончалась в своем доме в израильском городе Нетания в возрасте 96 лет. В последние минуты жизни ее окружали близкие люди. Сын сообщил, что последним желанием матери был глоток воды.

Эдит Полахова, урожденная Краус, родилась в Праге в 1929 году в семье профессора права. Она узнала о своем еврейском происхождении только тогда, когда войска Адольфа Гитлера оккупировали территорию тогдашней Чехословакии в марте 1939 года.

В 14 лет Краус попала в концентрационный лагерь Освенцим в Польше. Она хранила там собрание книг, которое позже назовут "самой маленькой библиотекой в мире". У нее было около 12 книг, из которых она помнит только издание Герберта Уэллса "Краткая история мира" 1922 года, переведенное на чешский язык. Своими книгами Краус делилась с другими заключенными.