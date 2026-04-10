Во Владикавказе горит склад с пиротехникой, пострадали не менее 8 человек
Другие страны
- 10 апреля, 2026
- 14:10
Мощный пожар возник на складе с пиротехникой во Владикавказе (Россия) в результате взрыва, пострадали не менее восьми человек.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.
Согласно информации, пожарные в настоящее время принимают усилия по ликвидации возгорания. Взрыв с последующим горением произошел в двухэтажном здании, где расположен склад.
По предварительным данным, пострадали восемь человек: 7 взрослых и 1 ребенок.
