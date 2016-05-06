​СК Армении возбудил дело о трудовом рабстве 11 армян в России

Баку. 6 Май. REPORT.AZ/ Следственный комитет Армении возбудил дело о трудовом рабстве своих граждан в Мурманской области.

Как передает Report, об этом сообщает FlashNord со ссылкой на представителя ведомства.

«Раскрыт случай трудового трафикинга. В частности, получено достаточно сведений о том, что 11 граждан Армении подвергались трудовой эксплуатации в российских городах Мурманск и Кировск», — сказал источник.

По данным ведомства, некто Аветисян в 2013–2014 годах привлек на строительство гипермаркета в Мурманске 11 армян, однако не расплатился с ними.

«Принято решение о привлечении Аветисяна в качестве обвиняемого (...) В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и объявлен розыск. Соответствующим подразделениям полиции дано поручение принять меры по обнаружению разыскиваемого», — добавил источник.

Официальных комментариев от МВД и СК по Мурманской области пока не поступало. Источник агентства в правоохранительных органах Заполярья сообщил, что процесс по поиску Аветисяна, вероятно, координирует российское бюро Интерпола.