Ситуацию в Ираке рассмотрят на встрече начальников генштабов стран НАТО

Обострение ситуации в Ираке и отношений США и Ирана после американского авиаудара под Багдадом, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани, будет обсуждаться на плановой встрече начальников генеральных штабов стран НАТО 14 января в Брюсселе.
Как передает Report, об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в миссии одной из европейских стран при НАТО.
"Ситуация в Ираке и обострение отношений с Ираном, безусловно, будут подняты на предстоящем 14 января в Брюсселе заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов", - отметил он.
В опубликованной НАТО официальной программе встречи эта тема пока не упоминается.
Tural AsadiАвтор новости