 Наверх

Ситуацию в Ираке рассмотрят на встрече начальников генштабов стран НАТО

​Ситуацию в Ираке рассмотрят на встрече начальников генштабов стран НА
© REUTERS / Thaier al-Sudani

Обострение ситуации в Ираке и отношений США и Ирана после американского авиаудара под Багдадом, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани, будет обсуждаться на плановой встрече начальников генеральных штабов стран НАТО 14 января в Брюсселе. 

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в миссии одной из европейских стран при НАТО.

"Ситуация в Ираке и обострение отношений с Ираном, безусловно, будут подняты на предстоящем 14 января в Брюсселе заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов", - отметил он. 

В опубликованной НАТО официальной программе встречи эта тема пока не упоминается.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!