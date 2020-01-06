Ситуацию в Ираке рассмотрят на встрече начальников генштабов стран НАТО

© REUTERS / Thaier al-Sudani https://report.az/storage/news/8af89819c0728aaf0d7ea5220c053c85/db425e37-ab56-401f-b5a4-57f336d945b3_292.jpg

Обострение ситуации в Ираке и отношений США и Ирана после американского авиаудара под Багдадом, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани, будет обсуждаться на плановой встрече начальников генеральных штабов стран НАТО 14 января в Брюсселе.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в миссии одной из европейских стран при НАТО.

"Ситуация в Ираке и обострение отношений с Ираном, безусловно, будут подняты на предстоящем 14 января в Брюсселе заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов", - отметил он.

В опубликованной НАТО официальной программе встречи эта тема пока не упоминается.