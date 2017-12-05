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    Системы ПВО Сирии перехватили три израильских ракеты

    В западном пригороде Дамаска, Джамрае, произошли три мощных взрыва

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Израиль предпринял попытку нанести ракетный удар по военным объектам в пригороде Дамаска.

    Как передает Report, по предварительным данным, ракеты были перехвачены системами ПВО Сирии.

    Очевидцы сообщили, что в западном пригороде Дамаска, Джамрае, произошли три мощных взрыва. Свидетели заявили о густом дыме, поднимающемся из указанного района.

    Ранее выпущенный с территории Сирии снаряд разорвался на контролируемой Израилем территории Голанских высот.

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