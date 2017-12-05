Системы ПВО Сирии перехватили три израильских ракеты

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Израиль предпринял попытку нанести ракетный удар по военным объектам в пригороде Дамаска.

Как передает Report, по предварительным данным, ракеты были перехвачены системами ПВО Сирии.

Очевидцы сообщили, что в западном пригороде Дамаска, Джамрае, произошли три мощных взрыва. Свидетели заявили о густом дыме, поднимающемся из указанного района.

Ранее выпущенный с территории Сирии снаряд разорвался на контролируемой Израилем территории Голанских высот.