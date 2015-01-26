​"Сириза" уже заявила о прекращении экономической программы Греции с ЕС

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Коалиция левых радикалов "Сириза" намерена завершить действие экономической программы поддержки Греции, согласованной прежним правительством страны с ЕС.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил ответственный за экономическую политику коалиции Яннис Милиос.

"Я полагаю, что Хардувелис (министр финансов Греции — ред.) закроет все дела технического характера. Что касается программы, которая была согласована Хардувелисом как представителем Самараса (премьер-министра Греции — ред.), то она теперь мертва2, — заявил он.

"Европа не может больше продолжать идти по пути дефляции, рецессии, растущей безработицы, чрезмерной задолженности. Греция показывает путь. Наша страна, наш народ - пионеры очень больших перемен", — заявил Милиос.