Сирия впервые подписала соглашение о прокладке международного подводного кабеля

Сирия впервые подписала соглашение о прокладке в страну международного подводного кабеля.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Ikhbariya TV, об этом сообщили в Министерстве телекоммуникаций Сирии.

Отмечается, что страна подписала соглашение с базирующейся в Барселоне компанией Medusa Submarine Cable System.

Согласно информации на сайте Medusa, подводная кабельная система призвана соединить 12 стран Северной Африки и Южной Европы. Она также станет коридором, соединяющим Средиземное море с Атлантическим океаном и Красным морем.