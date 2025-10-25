Сирия впервые подписала соглашение о прокладке международного подводного кабеля
Другие страны
- 25 октября, 2025
- 15:25
Сирия впервые подписала соглашение о прокладке в страну международного подводного кабеля.
Как передает Report со ссылкой на телеканал Ikhbariya TV, об этом сообщили в Министерстве телекоммуникаций Сирии.
Отмечается, что страна подписала соглашение с базирующейся в Барселоне компанией Medusa Submarine Cable System.
Согласно информации на сайте Medusa, подводная кабельная система призвана соединить 12 стран Северной Африки и Южной Европы. Она также станет коридором, соединяющим Средиземное море с Атлантическим океаном и Красным морем.
