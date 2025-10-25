Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Сирия впервые подписала соглашение о прокладке международного подводного кабеля

    Другие страны
    • 25 октября, 2025
    • 15:25
    Сирия впервые подписала соглашение о прокладке международного подводного кабеля

    Сирия впервые подписала соглашение о прокладке в страну международного подводного кабеля.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал Ikhbariya TV, об этом сообщили в Министерстве телекоммуникаций Сирии.

    Отмечается, что страна подписала соглашение с базирующейся в Барселоне компанией Medusa Submarine Cable System.

    Согласно информации на сайте Medusa, подводная кабельная система призвана соединить 12 стран Северной Африки и Южной Европы. Она также станет коридором, соединяющим Средиземное море с Атлантическим океаном и Красным морем.

    Сирия подводный кабель соглашение

    Последние новости

    15:36

    Трамп встретится с эмиром и премьером Катара по пути в Малайзию

    Другие страны
    15:25

    Сирия впервые подписала соглашение о прокладке международного подводного кабеля

    Другие страны
    15:20

    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру операционных расходов (январь-сентябрь, 2025)

    Финансы
    15:16
    Фото

    В Азербайджане прошел юношеский турнир по шахматам

    Индивидуальные
    15:09

    Израиль нанес удар по югу Ливана, погиб один человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:06

    В Гонконге из воды достали "черные ящики" разбившегося грузового самолета

    Другие страны
    15:00

    Рэнкинг банков Азербайджана по сумме непроцентных доходов (январь-сентябрь, 2025)

    Финансы
    14:56

    СМИ: США готовят новые санкции против России

    Другие страны
    14:50

    В Брюсселе в шпионаже в пользу Китая подозревают и журналиста

    Другие страны
    Лента новостей