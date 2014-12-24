В Сирии за время войны пострадали почти 300 памятников

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ За время гражданского конфликта в Сирии было уничтожено и повреждено 290 объектов мирового культурного наследия.

Как передает Report, об этом сообщает ООН.

Согласно данным со спутниковых снимков, больше всего пострадали памятники в Алеппо, в городе Ракка и развалины Пальмиры.

По данным ООН, 24 объекта были разрушены полностью, еще 104 серьезно пострадали, степень разрушения других памятников пока установить сложно.

Среди пострадавших известных объектов - цитадель Алеппо, одна из старейших крепостей мира; мечеть Омейядов в Дамаске, минарет которой был разрушен; значительный ущерб был нанесен крепости крестоносцев Крак де Шевалье.