В Сирии в кровопролитных боях столкнулись группировки террористов-оппозиционеров

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Боевики-террористы захватили в воскресенье, 4 января, один из пригородов на востоке Дамаска, изгнав оттуда в ходе кровопролитных боев соперничающую группировку повстанцев.

Как передает Report, об этом со ссылкой на сирийскую Обсерваторию по правам человека сообщает агентство Рейтер.

Боевики группировки "Армия ислама" вступили в вооруженные столкновения с членами "Армии нации". Обе группировки состоят из мусульман-суннитов и борются за свержение правительства президента Башара Асада, так что идеологического конфликта между ними нет, налицо борьба за власть.

"Армия ислама" также взяла в плен многих своих "конкурентов"-оппозиционеров.

Ранее те же группировки сражались друг с другом за контроль над городом Дума, расположенном на стратегически важном направлении, ведущем к Хомсу.

Внутренняя борьба ослабила группировки, сражающиеся с правительственными войсками президента Башара Асада.