Сирия согласна разместить миротворцев ООН на Голанских высотах

Новые власти Сирии согласны на размещение миротворческих сил ООН в буферной зоне на Голанских высотах у границы с Израилем.
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"Мы готовы принять силы ООН в буферной зоне, с тем чтобы ситуация вернулась к состоянию, существовавшему до израильского продвижения", - сказал аш-Шараа по итогам переговоров.
По его словам, у Израиля уже нет аргументов в пользу продвижения вглубь буферной зоны.
"Израиль продвинулся вглубь буферной зоны под тем предлогом, что там находились иранские формирования. С освобождением Дамаска этого аргумента больше не существует", - добавил глава новой сирийской администрации.