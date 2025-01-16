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Сирия согласна разместить миротворцев ООН на Голанских высотах

Сирия согласна разместить миротворцев ООН на Голанских высотах Новые власти Сирии согласны на размещение миротворческих сил ООН в буферной зоне на Голанских высотах у границы с Израилем.
Другие страны
16 января 2025 г. 20:59
Сирия согласна разместить миротворцев ООН на Голанских высотах

Новые власти Сирии согласны на размещение миротворческих сил ООН в буферной зоне на Голанских высотах у границы с Израилем.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил глава сирийский администрации Ахмад аш-Шараа в ходе переговоров с катарской делегацией в Дамаске.

"Мы готовы принять силы ООН в буферной зоне, с тем чтобы ситуация вернулась к состоянию, существовавшему до израильского продвижения", - сказал аш-Шараа по итогам переговоров.

По его словам, у Израиля уже нет аргументов в пользу продвижения вглубь буферной зоны.

"Израиль продвинулся вглубь буферной зоны под тем предлогом, что там находились иранские формирования. С освобождением Дамаска этого аргумента больше не существует", - добавил глава новой сирийской администрации.

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Версия на азербайджанском языке Suriya İsraillə sərhədə BMT qüvvələrinin yerləşdirilməsinə razılıq verib

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