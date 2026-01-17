Сирия признала курдский язык государственным
- 17 января, 2026
- 04:29
Президент Сирии Ахмед аш-Шараа подписал указ о защите прав курдов. В нем написано, что курды - неотъемлемая часть сирийского общества и курдский язык впервые в истории страны признан государственным.
Как передает Report, об этом сообщило издание AFP.
Согласно указу, преподавать его будут в школах тех районов, где курды "составляют значительную часть населения".
Курды, лишенные гражданства в результате переписи 1962 года, получили право его восстановить. Кроме того, курдский праздник Навруз, который отмечают 21 марта, получил статус официального. "Я призываю наших курдских братьев активно участвовать в строительстве этой нации",- сказал аш-Шараа в телевизионном обращении.
