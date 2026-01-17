Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Сирия признала курдский язык государственным

    Другие страны
    • 17 января, 2026
    • 04:29
    Сирия признала курдский язык государственным

    Президент Сирии Ахмед аш-Шараа подписал указ о защите прав курдов. В нем написано, что курды - неотъемлемая часть сирийского общества и курдский язык впервые в истории страны признан государственным.

    Согласно указу, преподавать его будут в школах тех районов, где курды "составляют значительную часть населения".

    Курды, лишенные гражданства в результате переписи 1962 года, получили право его восстановить. Кроме того, курдский праздник Навруз, который отмечают 21 марта, получил статус официального. "Я призываю наших курдских братьев активно участвовать в строительстве этой нации",- сказал аш-Шараа в телевизионном обращении.

