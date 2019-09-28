Сирия потребовала вывода всех иностранных войск со своей территории

Сирия требует вывода всех иностранных войск со своей территории и оставляет за собой право на контрмеры.

Как передает Report, об этом заявил глава сирийского МИД Валид Муаллем.

"США и Турция сохраняют незаконное военное присутствие на севере Сирии. Они дошли до такой наглости, как проведение переговоров и создание так называемой зоны безопасности на севере Сирии... это нарушение международного права и хартии ООН", - сказал Муаллем, выступая на Генеральной ассамблее ООН.