Сирия потеряла контроль над границей с Ираком

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/Власти Сирии полностью утратили контроль над границей с Ираком после того, как боевики так называемого "Исламского государства" захватили контрольно-пропускной пункт Эт-Танф в провинции Хомс.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, это - последний пограничный переход, который контролировался сирийскими войсками.

Мониторинговая группа отмечает, что половина территории Сирии и почти половина Ирака теперь находятся под контролем ИГ.

В четверг стало известно, что джихадисты заняли руины одного из древнейших городов человечества - Пальмиры.