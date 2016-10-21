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    Сирия пообещала сбивать самолеты турецких ВВС в своем воздушном пространстве

    Они будут сбиты любыми возможными способами

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Сирийские военные заявили, что будут сбивать военные самолеты Турции, если те вторгнутся в воздушное пространство страны.

    Как передает Report, об этом сообщили в четверг западные СМИ со ссылкой на заявление ВС Сирии.

    "Любая попытка вновь нарушить воздушное пространство Сирии со стороны военных самолетов Турции будет отражена, и они будут сбиты любыми возможными способами", - приводят СМИ выдержки из распространенного заявления.

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