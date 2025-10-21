Сирия планирует ввести новую валюту в начале 2026 года

Правительство Сирии планирует ввести в стране новую национальную валюту в начале следующего года.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил министр экономики страны Мохаммад Нидаль аш-Шаар.

"Мы консультируемся со многими структурами, международными организациями, экспертами, и в конечном итоге это произойдет очень скоро",- сказал он.