Сирия планирует ввести новую валюту в начале 2026 года
Другие страны
- 21 октября, 2025
- 14:57
Правительство Сирии планирует ввести в стране новую национальную валюту в начале следующего года.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил министр экономики страны Мохаммад Нидаль аш-Шаар.
"Мы консультируемся со многими структурами, международными организациями, экспертами, и в конечном итоге это произойдет очень скоро",- сказал он.
Последние новости
15:21
Фото
Таможенные службы Азербайджана и Ирана укрепляют информационный обменБизнес
15:06
Папоян рассказал о маршруте поставки зерна из Казахстана в Армению через АзербайджанВ регионе
15:02
Глава египетской разведки находится в Израиле для переговоров с представителями Израиля и СШАДругие страны
14:58
Хикмет Гаджиев: В знак уважения наши братья казахи исполнили песню из репертуара Муслима МагомаеваВнешняя политика
14:57
Сирия планирует ввести новую валюту в начале 2026 годаДругие страны
14:48
Видео
Токаев подарил президенту Азербайджана национальный казахский костюмВнешняя политика
14:43
Прокуроры стран СНГ договорились о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграциейВ регионе
14:40
Фото
В Астане состоялось II заседание Высшего межгосударственного совета Азербайджан-Казахстан - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
14:38