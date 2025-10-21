Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Сирия планирует ввести новую валюту в начале 2026 года

    Другие страны
    • 21 октября, 2025
    • 14:57
    Сирия планирует ввести новую валюту в начале 2026 года

    Правительство Сирии планирует ввести в стране новую национальную валюту в начале следующего года.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил министр экономики страны Мохаммад Нидаль аш-Шаар.

    "Мы консультируемся со многими структурами, международными организациями, экспертами, и в конечном итоге это произойдет очень скоро",- сказал он.

