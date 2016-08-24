Сирия обвинила Францию в химической атаке

Баку. 24 Августа. REPORT.AZ/ Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джафари заявил об атаке с применением химического оружия в пригороде Дамаска Гуте в 2013 году организованной французской разведкой.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает The Independent.

По данным газеты, Джафари предположил, что применение химического оружия в пригороде Дамаска 21 августа 2013 года было частью плана по отвлечению инспекторов ООН по вопросам вооружений от другого инцидента, в котором обвинялись боевики.

“Использование химического оружия в окрестностях Дамаска должно было помешать Аке Сельстрему посетить Алеппо, потому что (Франция — ред.) знала о том, кто использовал химическое оружие в Алеппо”, — приводит издание заявление Джафари.

“Они хотели помешать Сельстрему достичь Алеппо всеми способами и поэтому они использовали химическое оружие в Дамаске с участием французской разведки”, — считает Джафари.