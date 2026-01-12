Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Сирия направила подкрепления в Алеппо в ответ на наращивание сил СДС

    Сирийская армия направила подкрепления в восточные районы Алеппо в ответ на наращивание присутствия Сирийских демократических сил (СДС).

    Как передает Report, об этом сообщает SANA.

    Отмечается, что данное решение было принято после прибытия новых вооруженных формирований. Кроме того, в восточном пригороде Алеппо, рядом с Масканой и Дейр-Хафером, действуют вооруженные сторонники свергнутого режима совместно с силами СДС.

    Suriya SDQ-nin genişlənməsinə cavab olaraq Hələbə əlavə qüvvələr göndərib

