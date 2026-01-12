Сирия направила подкрепления в Алеппо в ответ на наращивание сил СДС

Сирийская армия направила подкрепления в восточные районы Алеппо в ответ на наращивание присутствия Сирийских демократических сил (СДС).

Как передает Report, об этом сообщает SANA.

Отмечается, что данное решение было принято после прибытия новых вооруженных формирований. Кроме того, в восточном пригороде Алеппо, рядом с Масканой и Дейр-Хафером, действуют вооруженные сторонники свергнутого режима совместно с силами СДС.