Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Сирия начинает производство газовой электроэнергии

    Другие страны
    • 24 января, 2026
    • 22:29
    Сирия начинает производство газовой электроэнергии

    Компания Syrian Petroleum объявила о начале закачки первой партии сырого газа с месторождений в Хасеке на газоперерабатывающий завод.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство SANA, производство электроэнергии будет обеспечено посредством насосных станций.

    "Новые поставки станут важным шагом для стабилизации электроснабжения и улучшения коммунальных услуг", - говорится в сообщении.

    Отметим, что ранее Syrian Petroleum объявила о начале добычи нефти на новых освобожденных территориях страны.

    Сирия добыча газа электроэнергия
    Suriya qaz vasitəsilə elektrik enerjisinin istehsalına başlayır

    Последние новости

    22:29

    Сирия начинает производство газовой электроэнергии

    Другие страны
    22:24

    Губернатор Миннесоты призвал Трампа прекратить миграционные рейды в штате

    Другие страны
    22:10

    При взрыве в жилом доме в Нью-Йорке погиб 1 человек, 14 пострадали - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    21:50

    Сирия не стала продлевать режим прекращения огня с СДС

    Другие страны
    21:31

    ЕС и Индия планируют подписать историческое торговое соглашение - ОБЗОР

    Другие страны
    21:21

    Рябков: Россия на переговорах по Украине отстаивает базовые понимания Анкориджа

    В регионе
    21:05

    СМИ: Следующий раунд переговоров в Абу-Даби запланировали на 1 февраля

    Другие страны
    20:54

    Орбан: ЕС уже подписал документ об отправке войск в Украину

    Другие страны
    20:35

    В Миннеаполисе произошла стрельба с участием сотрудника погранслужбы

    Другие страны
    Лента новостей