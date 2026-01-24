Сирия начинает производство газовой электроэнергии
Другие страны
- 24 января, 2026
- 22:29
Компания Syrian Petroleum объявила о начале закачки первой партии сырого газа с месторождений в Хасеке на газоперерабатывающий завод.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство SANA, производство электроэнергии будет обеспечено посредством насосных станций.
"Новые поставки станут важным шагом для стабилизации электроснабжения и улучшения коммунальных услуг", - говорится в сообщении.
Отметим, что ранее Syrian Petroleum объявила о начале добычи нефти на новых освобожденных территориях страны.
Сирия начинает производство газовой электроэнергии
