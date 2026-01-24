Сирия начинает производство газовой электроэнергии

Компания Syrian Petroleum объявила о начале закачки первой партии сырого газа с месторождений в Хасеке на газоперерабатывающий завод.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство SANA, производство электроэнергии будет обеспечено посредством насосных станций.

"Новые поставки станут важным шагом для стабилизации электроснабжения и улучшения коммунальных услуг", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее Syrian Petroleum объявила о начале добычи нефти на новых освобожденных территориях страны.