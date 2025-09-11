Сирия ликвидировала связанную с "Хезболлой" ячейку в районе Дамаска
Другие страны
- 11 сентября, 2025
- 14:59
Сирия заявила о ликвидации ячейки, связанной с "Хезболлой" в районе Дамаска.
Как передает Report со ссылкой на Times of Israel, об этом говорится в заявлении МВД Сирии.
"Специализированные подразделения во взаимодействии с общей разведывательной службой смогли арестовать террористическую ячейку, принадлежащую к ополчению "Хезболла" в пригороде Дамаска",- говорится в заявлении МВД Сирии.
Также отмечается, что члены ячейки прошли подготовку в военных лагерях на территории Ливана и планировали проводить на территории Сирии операции, угрожающие национальной безопасности и стабильности.
Отмечается, что силы безопасности изъяли боеприпасы и оружие, в том числе реактивные снаряды типа "Град", пусковые установки и противотанковые ракеты.
