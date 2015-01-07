​В Сирии начали сносить заводы химического оружия

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ В Сирии началось выполнение программы по уничтожению объектов производства химического оружия.

Как передает Report, с первым из них планируют расправиться уже к середине января.

Власти страны в конце 2014 года выбрали две компании, которым поручили ликвидацию задекларированных производств химического оружия. К июню 2015 года им предстоит снести семь наземных и пять подземных объектов. Первое сооружение, согласно докладу, представленному в Совбез ООН, будет уничтожено не позже конца января этого года.

Само химическое оружие уничтожили в октябре прошедшего года.