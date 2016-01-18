​Сирийский командир опроверг похищение боевиками ИГИЛ 400 человек

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Сирийский полевой командир опроверг похищение террористами 400 человек около Дэйр эз-Зора.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Sputnik.

Ранее появилась информация, что боевики ИГИЛ в Сирии захватили в заложники более 400 мирных граждан. По информации ливанских СМИ, перед этим террористы убили в деревне аль-Багилия 280 человек, а их тела бросили в Евфрат. Под натиском сирийской армии исламисты сбежали из населённого пункта в соседние регионы.

Деревня находится возле города Дэйр-эз-Зор, который несколько месяцев осаждается членами группировки.