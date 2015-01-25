Сирийский город Кобани на 90% освобожден от боевиков ИГ

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Курдские силы самообороны при поддержке бойцов военизированных формирований курдской автономии Ирака ("пешмерга") отбили 90% сирийского города Кобани у боевиков радикальной группировки "Исламское государство", сообщил представитель отряда "пешмерга" полковник Дехам Ибрагим Гергери.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, бои за Кобани, расположенный на севере Сирии, идут уже около четырех месяцев. С начала наступления боевиков ИГ (16 сентября) погибло более 1,2 тыс. человек. Около 2 тыс. мирных жителей бежали в соседнюю Турцию. Боевикам "Исламского государства" в Кобани противостоят курдские силы самообороны при поддержке бойцов военных формирований иракского Курдистана "пешмерга".

"Вчера бойцы отряда народной самообороны (YPG) сирийских курдов освободили две деревни на юге Кобани вдоль автодороги, ведущей в Алеппо. Успешное продвижение наблюдается на всем протяжении линии фронта. На данный момент наши силы полностью контролируют 90% города и некоторые территории за его пределами. Враг вынужденно отступает", — заявил Гергери в интервью Sputnik.

По его словам, за 24 января сирийские курды, отряды "пешмерга" при поддержке международной коалиции под руководством США по борьбе с ИГ отбили главный въезд в город Кобани, а также южную дорогу в Алеппо, ранее контролируемые боевиками.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибли более 200 тыс. человек. Правительственным войскам противостоят отряды боевиков, принадлежащие к различным вооруженным формированиям. Наиболее активными являются боевики группировки "Исламское государство".