Сирийские вооруженные группировки будут объединены в одну структуру

Различные сирийские вооруженные группировки будут объединены в одну структуру под управлением министерства обороны страны.

Различные сирийские вооруженные группировки будут объединены в одну структуру под управлением министерства обороны страны.

Как передает Report со ссылкой на Al Watan, об этом заявил глава новых властей в Дамаске Ахмед аш-Шараа, более известный как Абу Мухаммед аль-Джулани.

"Сирийские вооруженные группировки будут объединены в одну структуру в рамках новой армии под управлением Министерства обороны", - заявил он.

Отмечается, что Аш-Шараа встретился с лидерами вооруженных группировок и обсудил с ними новый формат армии Сирии после свержения президента Башара Асада.

Напомним, что 27 ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря они захватили Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс, а 8 декабря вошли в Дамаск, который покинули подразделения сирийских правительственных сил. Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну.

10 декабря Мухаммед аль-Башир, который с января 2024 года возглавлял сформированное оппозицией в провинции Идлиб так называемое Правительство спасения, объявил о своем назначении главой сирийского правительства на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года.