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    ​Сирийские войска вытесняют боевиков ИГ с позиций возле Пальмиры

    Джебхат ан-Нусра продолжают провокационную деятельность

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Сирийские войска в районе Пальмиры продолжают вытеснять с занимаемых позиций боевиков группировки ИГИЛ.

    Как передает Report, об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению в Сирии.

    "В районе города Пальмира (провинции Хомс) правительственные войска продолжают вытеснять с занимаемых позиций террористические группировки ИГИЛ" , — говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

    Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" (сирийское подразделение "Аль-Каиды") продолжают провокационную деятельность, направленную на срыв режима прекращения боевых действий, отмечает Минобороны РФ.

    Так, в течение суток велся огонь по населенному пункту Хандрат, аэродрому Эн-Найраб и кварталам Шейх Максуд, Эль-Халидия и Аштрафия в городе Алеппо. В провинции Идлиб военизированные формирования "Джебхат ан-Нусра" обстреляли населенный пункт Фуаа, в провинции Хама – населенные пункты Эз-Зака и Джуббайн, а в провинции Латакия – населенные пункты Ард Эль-Вата и Хакур-Тахтани.

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