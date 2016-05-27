​Сирийские войска вытесняют боевиков ИГ с позиций возле Пальмиры

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Сирийские войска в районе Пальмиры продолжают вытеснять с занимаемых позиций боевиков группировки ИГИЛ.

Как передает Report, об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению в Сирии.

"В районе города Пальмира (провинции Хомс) правительственные войска продолжают вытеснять с занимаемых позиций террористические группировки ИГИЛ" , — говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" (сирийское подразделение "Аль-Каиды") продолжают провокационную деятельность, направленную на срыв режима прекращения боевых действий, отмечает Минобороны РФ.

Так, в течение суток велся огонь по населенному пункту Хандрат, аэродрому Эн-Найраб и кварталам Шейх Максуд, Эль-Халидия и Аштрафия в городе Алеппо. В провинции Идлиб военизированные формирования "Джебхат ан-Нусра" обстреляли населенный пункт Фуаа, в провинции Хама – населенные пункты Эз-Зака и Джуббайн, а в провинции Латакия – населенные пункты Ард Эль-Вата и Хакур-Тахтани.