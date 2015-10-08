Сирийские войска в ходе наступления продвинулись на 70 км от города Хама

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Сирийские войска при поддержке отрядов народного ополчения перешли в среду в наступление в провинции Хама, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил телеканал "Аль-Манар", наземная операция в 200 км к северу от Дамаска стала возможной после эффективных ударов, которые нанесли российские Воздушно-космические силы (ВКС) по позициям бандформирований.

По ее сведениям, бойцы правительственных сил продвинулись за сутки на 70 км к северу от города Хама - административного центра провинции. Они освободили населенные пункты Мааркаба и Атшан и заняли высоты Сакик и Эль-Хавир.

Передовые части наступают на город Эль-Латамана, где находятся укрепрайоны экстремистских группировок "Джебхат ан-нусра" и "Ахрар аш-Шам". На другом направлении - к востоку от крепости Калаат-эль-Мадик - сирийская армия и ополченцы продвинулись за сутки на 50 км и освободили город Кфар-Набуда и селение Эль-Мугир. Противник выбит со стратегических высот Телль-эс-Сахр и Телль-Осман.

Как отмечает "Аль-Манар", бои носят ожесточенный характер. Стороны применяют артиллерию и бронетехнику, сирийские войска получают поддержку с воздуха. На ряде участков фронта противник дрогнул и начал отвод сил в южные районы провинции Идлиб, к своим тыловым базам.