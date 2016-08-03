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    ​Сирийские войска уничтожили свыше 60 террористов в районе города Дейр-эз-Зор

    Были выведены из строя два танка, одна бронемашина, несколько орудий и военно-транспортные средства

    Баку. 3 Августа. REPORT.AZ/ Сирийские войска при поддержке бойцов народного ополчения отразили атаки террористов на подступах к городу Дейр-эз-Зор на Евфрате (432 км от Дамаска).

    Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство SANA.

    Согласно информации, в ходе боестолкновений у населенных пунктов Джнейна и Эль-Бугейлия были уничтожены свыше 60 боевиков из группировки ИГИЛ. Выведены из строя два танка, одна бронемашина, несколько орудий и военно-транспортные средства.

    Сообщения об ожесточенных перестрелках поступили из района Телль-Раввад в Дейр-эз-Зоре, где террористы хотели захватить гостиницу "Фурат аш-Шам". Попытки прорыва банд ИГИЛ отбиты на окраинах Рашидия и Эль-Ховейка. Там ликвидирован один из полевых командиров ИГ Абу Ахмед аш-Шами.

    В провинции Хама в центре Сирии правительственные силы отразили нападение формирований "Джейш аль-Фатх" на региональную электростанцию в районе Зара.

    Сирийские ВВС нанесли удары по базам террористов в Сальмии, к востоку от города Хама. По сведениям SANA, противник понес потери в живой силе и технике.

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