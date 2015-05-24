Сирийские войска уничтожили более 300 террористов

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Более 300 террористов, выступающих против действующего правительства Сирии, уничтожены сирийской армией в боях в городе Джиср Аш-Шугур, расположенном в провинции Идлиб. Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщило сегодня сирийское информационное агентство САНА.

По его данным, "в ходе нескольких армейских рейдов было ликвидировано более 300 боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" в городе Джиср Аш-Шугур". В результате атак сирийских войск сотни экстремистов получили ранения.

Отмечается также, что массированное наступление было предпринято сирийскими правительственными подразделениями для снятия осады городского госпиталя, заблокированного боевиками "Джебхат ан-Нусра".