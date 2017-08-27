Сирийские войска при поддержке ВКС уничтожили 800 боевиков ИГИЛ

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Более 800 боевиков ИГИЛ были уничтожены сирийской армией в районе города Ганем-Али при поддержке российских ВКС.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом об этом сообщили представители Министерства обороны России.

По данным ведомства, правительственным войскам, возглавляемым генералом Хасаном Сухелом, удалось разгромить "самую боеспособную и хорошо вооруженную группировку ИГИЛ.

Также были уничтожены 13 танков, 39 пикапов с пулеметами, девять артиллерийских орудий и минометов.

Теперь, как сообщает ведомство, правительственные войска развивают наступление вдоль восточного берега реки Евфрат.