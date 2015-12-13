Сирийские войска освободили пять селений к югу от Алеппо

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Бойцы сирийской армии и народные ополченцы освободили от бандформирований пять селений к югу от города Алеппо (360 км от Дамаска). Об этом сообщил информационному агентству САНА представитель вооруженных сил Сирии. По его данным, в результате проведенной операции войска вышли к автостраде север-юг и заняли вдоль нее огневые позиции.

"Банды боевиков понесли потери и отступили к своему оплоту в Эз-Зирбе, - сообщил военпред. - В занятых селениях работают саперы, они разминируют дороги и дома, чтобы туда смогли вернуться мирные жители".

Сирийские ВВС нанесли удары с воздуха по укрепрайонам группировки "Джебхат аш-Шамия" к северу от Алеппо. В ходе одного из рейдов был уничтожен ее военный командир Ахмед Хейралла. Воздушные атаки были предприняты на тыловые линии снабжения "Джебхат ан-нусры", идущие к городу Харейтан со стороны турецкой границы.

К востоку от Алеппо правительственные силы отбили контратаки банд группировки "Исламское государство" (ИГ), которые пытались вернуть под свой контроль потерянные ими неделю назад позиции к северу от Дейр-Хафир (52 км Алеппо), информирует Report со ссылкой на ТАСС.