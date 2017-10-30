Сирийские войска освободили 19 заложников в провинции Хама

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Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Бойцы сирийской армии провели успешную операцию против банды террористов из группировки ИГ в городе Саан в провинции Хама (220 км от Дамаска).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство SANA.

По его информации, военнослужащим удалось освободть из плена 19 заложников, в том числе пять детей и восемь женщин.

На севере-востоке этой провинции правительственные войска и ополченцы нанесли удары по базам террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" в селениях Хирбет-Джувейад, Тамм-эль-Хава и Абу-Леффи. По сведениям SANA, уничтожены свыше 30 боевиков, среди них трое полевых командиров "Джебхат ан-Нусры" Анис Абу Малик, Абдалла Тафтаназ и Нур аш-Шами.