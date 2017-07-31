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    Сирийские войска готовятся к решающему удару по ИГИЛ

    Им удалось войти на территорию провинции Дейр-эз-Зор

    Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Правительственные войска Сирии близки к победе над группировкой ИГИЛ.

    Как передает Report, им удалось войти на территорию провинции Дейр-эз-Зор, в которой находится последний крупный оплот террористической организации.

    Как сообщили «Известиям» источники в армии страны, сирийские войска вошли в провинцию со стороны Ракки.

    «Сейчас правительственные войска находятся в 50–60 км от одноименного административного центра (Дейр-эз-Зор. — Ред.)», — сказал один из собеседников издания.

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