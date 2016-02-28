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    ​Сирийские военные ликвидировали 35 боевиков ИГИЛ в провинции Хама

    Экстремисты пытались атаковать позиции сирийской армии в городе Саламия

    Баку. 28 Февраля. REPORT.AZ/ Армия Сирии уничтожила 35 боевиков ИГИЛ в восточной провинции Хама.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, экстремисты пытались атаковать позиции сирийской армии в городе Саламия в направлении Телль-Абьяда.

    Военным также удалось уничтожить четыре внедорожника с пулеметами, бульдозер, артиллерийские орудия и минометы.

    С полуночи 27 февраля в Сирии начал действовать режим прекращения боевых действий. Прекращение огня не распространяется на ИГИЛ, "Джебхат ан-Нусру" и другие группировки, признанные СБ ООН террористическими.

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