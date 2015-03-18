​Сирийские ПВО сбили разведывательный самолет США

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Противовоздушные силы Сирии сбили в Латакии американский беспилотник, занимавшийся разведкой.

Как передает Report со ссылкой на BBC, об этом сообщило сирийское новостное агентство САНА.

"Сирийские ПВО сбили вражеский американский разведывательный самолет на севере Латакии", - говорится в сообщении агентства.

Латакия — главный порт Сирийской Арабской республики на Средиземном море. Аппарат упал в районе Ибн-Хани близи порта. Ведутся поиски его обломков.