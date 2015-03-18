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    ​Сирийские ПВО сбили разведывательный самолет США

    Аппарат упал в районе Ибн-Хани близи порта Латакия

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Противовоздушные силы Сирии сбили в Латакии американский беспилотник, занимавшийся разведкой.

    Как передает Report со ссылкой на BBC, об этом сообщило сирийское новостное агентство САНА.

    "Сирийские ПВО сбили вражеский американский разведывательный самолет на севере Латакии", - говорится в сообщении агентства.

    Латакия — главный порт Сирийской Арабской республики на Средиземном море. Аппарат упал в районе Ибн-Хани близи порта. Ведутся поиски его обломков.

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