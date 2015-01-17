Сирийская оппозиция согласилась направить делегатов на планируемые в Москве консультации

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Ведущая группировка оппозиции внутри Сирии - Национальный координационный комитет (НКК) согласилась направить своих делегатов в Москву, где 26-29 января пройдут межсирийские консультации.

Цель московских контактов - возобновить прерванный год назад диалог между правительством САР и оппозицией по политическому урегулированию кризиса.

"Для нас важно не упустить этот шанс и договориться в Москве о возвращении к выполнению положений Женевского коммюнике от 30 июня 2012 года, которое предусматривает формирование полномочного переходного органа власти", - заявил телестанции генсек НКК Маджид Хаббу, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

О намерении участвовать в московских консультациях объявил также лидер партии Курдский демократический союз (КДС) Салех Муслим, который является сопредседателем НКК. Активисты КДС составляют костяк курдских сил самообороны, которые воюют с бандами ИГ в Кобани и Эль-Хасике на севере Сирии.

Ключевую роль в налаживании диалога в Москве, судя по всему, предстоит сыграть бывшему вице-премьеру САР Кадри Джамилю, главе Народного фронта за перемены и освобождение (НФПО), который покинул Дамаск и находится в российской столице.