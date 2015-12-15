​Сирийская оппозиция предоставляет России координаты террористов

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Российские военные поддерживают постоянный контакт с сирийской оппозицией, воюющей против «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ), и получают от нее координаты объектов террористов.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам начальник главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Сергей Рудской.

По его словам, часть оппозиции уже взаимодействует с сирийской армией - таких сегодня насчитывается более 5 тысяч человек. "С ними налажен и поддерживается постоянный контакт. Формирования оппозиции предоставляют командованию российской авиационной группы координаты объектов террористов для поражения", - подчеркнул Рудской.

Он также отметил, что с ИГ сражаются свыше 150 формирований оппозиции. "Успехам наземной операции сирийских вооруженных сил способствуют действия так называемой оппозиции против ИГИЛ (прежнее название "Исламского государства"). В настоящее время на территории Сирии действуют более 150 подобных формирований", - сказал он.