Сирийская артиллерия ведет огонь по позициям боевиков на востоке Алеппо

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Артиллерия сирийской армии ведет огонь по позициям вооруженных группировок в восточной части города Алеппо.

Как передает Report, об этом сообщил в среду телеканал "Аль-Маядин".

По информации, удары наносятся по укрепленным точкам противника в кварталах Бустан-эль-Каср, Масакин-Ханано, Эль-Мейсар, Фирдоус, Кади-Аскар, Эль-Каляса и Баб-Нейраб. По ним проходит линия обороны бандформирований.

В понедельник вооруженные группировки отвергли предоставленную им последнюю возможность покинуть окруженные восточные районы Алеппо по выделенным специальным коридорам.