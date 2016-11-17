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    Сирийская артиллерия ведет огонь по позициям боевиков на востоке Алеппо

    Боевики отвергли предоставленную им последнюю возможность покинуть город

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Артиллерия сирийской армии ведет огонь по позициям вооруженных группировок в восточной части города Алеппо.

    Как передает Report, об этом сообщил в среду телеканал "Аль-Маядин".

    По информации, удары наносятся по укрепленным точкам противника в кварталах Бустан-эль-Каср, Масакин-Ханано, Эль-Мейсар, Фирдоус, Кади-Аскар, Эль-Каляса и Баб-Нейраб. По ним проходит линия обороны бандформирований.

    В понедельник вооруженные группировки отвергли предоставленную им последнюю возможность покинуть окруженные восточные районы Алеппо по выделенным специальным коридорам.

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