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    Сирийская армия заявила о полном освобождении Алеппо

    Командование назвало это переломным моментом в войне против терроризма

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Город Алеппо освобожден от бандформирований и находится под полным контролем сирийской армии.

    Как передает Report, с таким заявлением выступило командование вооруженными силами САР.

    Его текст передала в эфире телестанция Al Ekhbariya.

    "Победа в Алеппо является важным переломным моментом в войне против терроризма", - указывается в заявлении.

    Ранее в четверг сообщалось о том, что последняя колонна машин с боевиками и их семьями покинула восточные кварталы города. В ближайшее время саперы начнут разминирование районов.

    Согласно достигнутым договоренностям, вывод из Алеппо боевиков шел параллельно с эвакуацией шиитов из осажденных экстремистами районов города Идлиб.

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