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Сирийская армия отступает из города Хама

Сирийская армия отступает из города Хама Правительственные силы Сирии отступают из стратегически важного города Хамы на фоне продвижения сирийских повстанческих войск.
Другие страны
5 декабря 2024 г. 17:13
Сирийская армия отступает из города Хама
Vebus.ru

Правительственные силы Сирии отступают из стратегически важного города Хамы на фоне продвижения сирийских повстанческих войск.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN, со ссылкой на сирийские государственные СМИ.

По информации телеканала, отступление правительственных войск из Хамы стало второй крупной победой повстанцев, взявших под контроль на прошлой неделе крупнейший сирийский город Алеппо.

CNN подчеркивает, что Хама занимает стратегически важное место, находясь на перекрестке логистических маршрутов в западной и центральной частях Сирии, обеспечивая прямые линии снабжения между столицей Дамаском и Алеппо.

Отмечается, что повстанцам не удавалось захватить Хаму с начала гражданской войны в Сирии, начавшейся в 2011 году.

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Версия на азербайджанском языке Suriya ordusu Həma şəhərindən geri çəkilir

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