Сирийская армия освободила район Шкейф на северо-западе Алеппо

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Сирийская армия и бойцы курдских сил самообороны (КСС) провели успешную совместную операцию на северо-западе Алеппо.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в ополчении.

"Сирийская армия и КСС смогли сломить оборону террористов и освободили промзону Шкейф на северо-западе Алеппо, тем самым мы отбросили силы врага еще дальше от северного пути снабжения Алеппо", — сообщил собеседник агентства.

По данным ополчения, правительственные войска и курды провели штурм одновременно с двух сторон. Сейчас продолжается зачистка зданий.

Выбить террористов из района Шкейф стало возможным после освобождения территорий госпиталя Кинди и палестинского лагеря Хандарат на северо-западе Алеппо, которые находятся в непосредственной близости от северного пути снабжения города.

Сирийская армия контролирует около половины сирийской северной столицы. 22 сентября командование объявило о начале военной операции в захваченном террористами восточном Алеппо.