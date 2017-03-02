Сирийская армия освободила Пальмиру

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о том, что ВС Сирии при поддержке российских ВКС завершили операцию по взятию Пальмиры.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Боевики ИГИЛ впервые захватили Пальмиру в мае 2015 года. В марте 2016 года сирийские военные при поддержке российской авиации освободили Пальмиру, в честь чего в амфитеатре города состоялся концерт Мариинского театра. В декабре прошлого года боевики вновь выбили сирийские войска из города.