Сирийская армия освободила 50 населенных пунктов в провинции Алеппо

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Сирийская армия при поддержке ополчения освободила 50 населенных пунктов в провинции Алеппо, сообщил РИА Новости источник из ополчения "Ястребы пустыни".

"Вчера (понедельник — ред.) армия продвинулась глубоко в направлении провинции Идлиб. Освободили порядка 120 квадратных километров — 50 деревень. Некоторые жители Людеха и Хаддадин сегодня уже начали возвращаться в свои дома и разгребать завалы", — рассказал ополченец.

По словам собеседника агентства, помимо сирийской армии, в наступлении участвуют отряды национальной обороны и ополченцы "Ястребов пустыни".

Сообщается, что наступление на провинцию Идлиб, полностью захваченную террористами, продолжается и с севера провинции Хама. С этого направления фронта сирийской армии удалось закрепиться в нескольких поселениях на границе с провинцией. На северо-западе от Идлиб бои идут за город Сальма (провинция Латакия) и за горную гряду Джиб аль-Ахмар.

На севере провинции Латакия, по данным сирийских военных, боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Джунуд Кауказ" регулярно получают военную поддержку с турецкой территории. Отмечается, что также через Турцию переправляются тысячи иностранных наемников.

Начать наступление на севере, северо-западе и северо-востоке страны командование сирийской армии приняло решение после того, как в ходе военно-воздушной операции ВКС РФ были уничтожены в данной местности командные пункты террористов, склады с оружием, подпольные заводы по производству взрывчатки и тренировочные лагеря террористов.