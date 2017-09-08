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    Сирийская армия начала операцию по деблокированию авиабазы в Дейр-эз-Зоре

    Наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации© Foto: RİA Novosti

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Правительственные войска САР начали операцию по деблокированию авиабазы на востоке города Дейр-эз-Зор, захватив господствующую высоту между городом и базой.

    Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, передовые отряды армии под командованием генерала Сухейла совместно с бойцами республиканской гвардии генерала Захреддина начали прорывать окружение авиабазы со стороны городского кладбища.

    Штурмовые отряды сирийских войск после ожесточенных боев взяли под контроль господствующую высоту между городом и базой ВВС, тем самым обеспечив огневой контроль по периметру фронта.

    Наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации.

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