    Сирийцы стали реже обращаться за убежищем в Европе после смены правительства в Дамаске

    Другие страны
    • 08 сентября, 2025
    • 09:52
    Количество заявлений о предоставлении убежища в Евросоюзе за первые шесть месяцев 2025 года сократилось на 23% из-за значительного уменьшения числа сирийцев.

    Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом заявило Европейское агентство по предоставлению убежищ (EUAA).

    По данным агентства, сирийцы подали около 25 тыс. заявлений о предоставлении убежища в 27 странах ЕС, а также в Швейцарии и Норвегии, что на 66% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 

    Отчет выражает сомнение в том, что изменение в количестве беженцев связано с переменами в миграционной политике европейских стран. Причиной называется смена правительства Сирии в декабре 2024.

    "Поскольку новые сирийские власти выступают за стабильность и восстановление [после гражданской войны], многие сирийцы стали больше надеяться на возвращение домой", - говорится в отчете EUAA.

    Лента новостей