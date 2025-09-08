İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    Avropa İttifaqına sığınacaq üçün müraciət edən suriyalıların sayı azalıb

    Digər ölkələr
    • 08 sentyabr, 2025
    • 10:19
    Avropa İttifaqına sığınacaq üçün müraciət edən suriyalıların sayı azalıb

    Bu ilin ilk altı ayında Avropa İttifaqında (Aİ) sığınacaq üçün müraciətlərin sayı 23 % azalıb. Buna səbəb suriyalıların sayının əhəmiyyətli dərəcədə azalması olub.

    "Report" "The Times of Israel"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Avropa İttifaqı Sığınacaq Agentliyi (EUAA) bildirib.

    Agentliyin məlumatına görə, suriyalılar Aİ-nin 27 ölkəsində, həmçinin İsveçrə və Norveçdə 25 minə yaxın sığınacaq üçün müraciət edib. Bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 66 % azdır.

    Buna səbəb kimi 2024-cü ilin dekabrında Suriya hökumətinin dəyişməsi göstərilir.

    "Yeni Suriya hakimiyyəti bərpanın tərəfdarı olduğu üçün bir çox suriyalı evlərinə qayıtmağa daha çox ümid edir", - EUAA-nın hesabatında bildirilib.

    Sığınacaq Avropa İttifaqı EUAA Suriya
    Сирийцы стали реже обращаться за убежищем в Европе после смены правительства в Дамаске
    Fewer Syrians seeking asylum in Europe after change of government in Damascus

    Son xəbərlər

    10:55

    Türkiyədə sosial şəbəkələrin işində problem yaranıb

    Digər ölkələr
    10:49

    Bu ilin 8 ayında 36 mindən çox şəxsə əlillik təyin olunub

    Sosial müdafiə
    10:49

    Yeni səfir İsraillə Qazaxıstan arasında münasibətlərin dərinləşməsinə ümid edir

    Region
    10:46

    ARDNF və SOCAR-ın birgə müəssisəsi 3 illik auditor seçir

    Maliyyə
    10:42
    Foto

    Gənclər və İdman Nazirliyi, Bakı Şəhər Halqası və SportAccord arasında rəsmi müqavilə imzalanıb

    Fərdi
    10:41

    Naxçıvanın bəzi ərazilərində üç gün işıq fasilələrlə veriləcək

    Energetika
    10:37

    Putin Dövlət Dumasına İşgəncələrə qarşı konvensiyanın ləğvi haqqında qanun layihəsi təqdim edib

    Digər ölkələr
    10:34
    Foto

    Şəkidə qədim sənət ənənələrinin qorunması məqsədilə tədbir keçirilib

    İncəsənət
    10:28

    Qazaxıstan XİN başçısı: Saxlanıldığım barədə yalan xəbər yayılanda işdə idim

    Region
    Bütün Xəbər Lenti