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Сингапур оштрафовал 9 финансовых институтов на $21,5 млн по делу об отмывании денег

Сингапур оштрафовал 9 финансовых институтов на $21,5 млн по делу об отмывании денег Власти Сингапура оштрафовали девять фининститутов, включая местные подразделения UBS Group AG и Citigroup Inc., в общей сложности на 27,5 млн сингапурских долларов ($21,5 млн) по делу об отмывании денег.
Другие страны
4 июля 2025 г. 16:45
Сингапур оштрафовал 9 финансовых институтов на $21,5 млн по делу об отмывании денег

Власти Сингапура оштрафовали девять финансовых институтов, включая местные подразделения UBS Group AG и Citigroup Inc., в общей сложности на 27,5 млн сингапурских долларов ($21,5 млн) по делу об отмывании денег.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS, выполняет функции ЦБ и финрегулятора).

Совокупная сумма штрафов стала крупнейшей со времен скандала с малазийским фондом 1MDB.

MAS сообщает, что наибольший штраф выплатит местное подразделение Credit Suisse (5,8 млн сингапурских долларов, SGD).

Сингапурский United Overseas Bank заплатит 5,6 млн SGD, местные "дочки" UBS, Citigroup и Julius Baer - соответственно 3 млн SGD, 2,6 млн SGD и 2,4 млн SGD.

Фининституты оштрафованы в связи с делом об отмывании денег, связанным с онлайн-гемблингом в Азии, в рамках которого были осуждены 10 граждан Китая и конфискованы активы в Сингапуре.

По мнению MAS, нарушения были допущены фининститутами в связи с "ненадлежащим и непоследовательным внедрением" мер противодействия отмыванию денег.

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