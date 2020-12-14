Сингапур одобрил вакцину Pfizer и BioNTech

Первая партия вакцины прибудет в страну в конце декабря этого года

Управление медицинских наук Сингапура (Health Sciences Authority - HSA) одобрило в понедельник вакцину от коронавируса производства Pfizer и BioNTech. Как передает Report, при этом одобрение носит временный характер. Полную регистрацию препарат пройдет после того, как компании Pfizer и BioNTech докажут эффективность и действенность вакцины в долгосрочной перспективе.

Первая партия вакцины прибудет в страну в конце декабря этого года, подчеркнул в своем обращении к нации премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун.

Министерство здравоохранения Сингапура выступило с рекомендацией в первую очередь провести добровольную вакцинацию среди взрослого населения, особенно наиболее уязвимых групп: сотрудников сферы здравоохранения и пожилых людей.