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Сингапур одобрил вакцину Pfizer и BioNTech

Сингапур одобрил вакцину Pfizer и BioNTech Первая партия вакцины прибудет в страну в конце декабря этого года
Другие страны
14 декабря 2020 г. 18:00
Сингапур одобрил вакцину Pfizer и BioNTech

Управление медицинских наук Сингапура (Health Sciences Authority - HSA) одобрило в понедельник вакцину от коронавируса производства Pfizer и BioNTech. Как передает Report, при этом одобрение носит временный характер. Полную регистрацию препарат пройдет после того, как компании Pfizer и BioNTech докажут эффективность и действенность вакцины в долгосрочной перспективе.

Первая партия вакцины прибудет в страну в конце декабря этого года, подчеркнул в своем обращении к нации премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун.

Министерство здравоохранения Сингапура выступило с рекомендацией в первую очередь провести добровольную вакцинацию среди взрослого населения, особенно наиболее уязвимых групп: сотрудников сферы здравоохранения и пожилых людей.

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Версия на английском языке Covid-19 vaccine: Singapore approves Pfizer-BioNTech in Asia

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