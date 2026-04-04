Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Симонян: Повышение цен на газ для Армении со стороны России маловероятно

    Другие страны
    • 04 апреля, 2026
    • 14:24
    Симонян: Повышение цен на газ для Армении со стороны России маловероятно

    Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян считает маловероятным повышение цен на российский газ для армянского рынка.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил журналистам.

    "Подобные разговоры не новы, и, например, обсуждения цен на газ или товары ведутся уже много лет, и если будет принято такое решение, Армения примет свое решение и выйдет как из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Но я не думаю, что до этого дойдет, потому что я также знаю, что состоялся очень хороший, продуктивный и плодотворный разговор между лидерами стран", - сказал Симонян.

    Он добавил, что Армения не предпринимала и не предпринимает никаких действий против России.

    "Мы ничего не делали против России, ничего не делаем и ничего не будем делать, но при этом будем защищать интересы Республики Армения", - заявил он.

    Министр экономики Армении Геворг Папоян, комментируя этот же вопрос, выразил мнение, что цена на российский газ для Армении, скорее всего, не изменится, "поскольку партнерам важно, чтобы Армения оставалась в составе ОДКБ и ЕАЭС".

    Simonyan: Rusiya qazın qiymətini artırsa, Ermənistan KTMT və Aİİ-dən çıxacaq

    Последние новости

    19:29

    Трамп заявил, что хотел бы продолжить войну с Ираном ради "нефти и кучи денег"

    Другие страны
    19:29

    Трамп: Нынешние иранские лидеры более разумны

    Другие страны
    19:13

    Трамп: Иран сейчас слабее, чем месяцем ранее

    Другие страны
    19:11
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь первой леди Мехрибан Алиевой

    Внешняя политика
    19:08
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь президента Азербайджана

    Внешняя политика
    19:05
    Фото

    Султан Рзаев: Тюркологический съезд в Баку 1926 года стал важным шагом к единению тюркского мира

    Внешняя политика
    18:57

    Число погибших при пожаре на заводе "Нижнекамскнефтехим" возросло до 11

    В регионе
    18:52

    Иран отказался от перемирия с США и требует окончательного завершения войны

    Другие страны
    18:46

    В Азербайджане обновлена единая классификация бюджета

    Милли Меджлис
    Лента новостей