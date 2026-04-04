Симонян: Повышение цен на газ для Армении со стороны России маловероятно

Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян считает маловероятным повышение цен на российский газ для армянского рынка.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил журналистам.

"Подобные разговоры не новы, и, например, обсуждения цен на газ или товары ведутся уже много лет, и если будет принято такое решение, Армения примет свое решение и выйдет как из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Но я не думаю, что до этого дойдет, потому что я также знаю, что состоялся очень хороший, продуктивный и плодотворный разговор между лидерами стран", - сказал Симонян.

Он добавил, что Армения не предпринимала и не предпринимает никаких действий против России.

"Мы ничего не делали против России, ничего не делаем и ничего не будем делать, но при этом будем защищать интересы Республики Армения", - заявил он.

Министр экономики Армении Геворг Папоян, комментируя этот же вопрос, выразил мнение, что цена на российский газ для Армении, скорее всего, не изменится, "поскольку партнерам важно, чтобы Армения оставалась в составе ОДКБ и ЕАЭС".