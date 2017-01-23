 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Силы Западной Африки вошли в столицу Гамбии

    Военные проконтролируют передачу власти президенту Адаме Барроу

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Силы Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) вошли в столицу Гамбии Банжул.

    Как передает Report, об этом сoобшил Reuters.

    Отмечается, что военные проконтролируют передачу власти президенту Адаме Барроу.

    Кроме того, сообщается, что экс-президент Яйя Джамме, улетевший из страны, опустошил государственную казну.

    Бывший президент Гамбии Яйя Джамме улетел из ранее возглавляемой им страны и отправился в изгнание в Экваториальную Гвинею.

    Сообщество 19 января направило в Гамбию 7 тыс. солдат. На территории страны останется часть войск для обеспечения безопасности.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi